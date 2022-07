Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 53 minutes

Le gouvernement mauricien a annoncé la levée des restrictions liées au Covid-19 à compter du 1er juillet 2022 face à la situation sanitaire stable du pays, permettant notamment la réouverture des bars et boites de nuit afin de relancer son activité touristique. Les tests à l'arrivée sont supprimés pour tous les passagers, vaccinés ou pas. La septaine, le test à l'arrivée et les masques sont aussi supprimés. Le port du masque demeurera toutefois obligatoire dans les lieux publics tels que les transports publics, les hôpitaux, le port et l'aéroport (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

