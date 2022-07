Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Sur avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV), le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 vient d'être étendu aux publics suivants : professionnels de santé, salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, professionnels du transport sanitaire et pompiers, quel que soit leur âge, leur mode d'exercice et leur état de santé. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Sur avis du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV), le deuxième rappel de vaccination contre le Covid-19 vient d'être étendu aux publics suivants : professionnels de santé, salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, professionnels du transport sanitaire et pompiers, quel que soit leur âge, leur mode d'exercice et leur état de santé. Nous publions le communiqué de l'ARS ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)