À compter du 1er août 2022, toutes les restrictions de voyages entre La Réunion et la Métropole et entre La Réunion et l'étranger sont levées. Le port du masque dans les transports collectifs et notamment dans les avions reste toutefois fortement recommandé.

- Voyages au sein du territoire National -



Depuis et vers La Réunion et en provenance ou à destination de métropole :

- les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur voyage ;

- la présentation du pass sanitaire n’est plus demandée à l’embarquement ;

- les tests pré-embarquement pour les passagers non vaccinés sont supprimés ;

- la présentation de l’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national n’est plus obligatoire.



Les mêmes conditions de voyages s’appliquent également pour les déplacements depuis et vers Mayotte.



- Voyages en provenance de l’étranger et à destination de La Réunion -



• À destination de La Réunion



Le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières est levé, conformément à la loi mettant fin aux régimes d'exception créés pour lutter contre l'épidémie liée au Covid-19.



En conséquence, depuis le 1er août 2022, les règles précédemment appliquées aux voyageurs à destination de la France ne s’appliquent plus :

- les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur voyage ;

- la présentation du pass sanitaire n’est plus demandée à l’embarquement ;

- les tests pré-embarquement pour les passagers non vaccinés sont supprimés ;

- la présentation de l’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national n’est plus obligatoire.



• En provenance de La Réunion



Il est rappelé que les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de l’étranger sont définies par les pays d’accueil. Un récapitulatif par pays est disponible sur le site du Ministère des affaires étrangères



• Voyages vers MauriceLes conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de Maurice sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici



• Voyages à destination d’Afrique du Sud -

Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination d’Afrique du Sud sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici



• Voyages à destination de Madagascar

Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de Madagascar sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici



• Voyages à destination des Seychelles

Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination des Seychelles sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici

- Voyages à destination de l’Inde -

Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination de l’Inde sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici



- Voyages à destination des Comores -

Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination des Comores sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici

- Voyages à destination de la Thaïlande -

Les conditions de voyages au départ de La Réunion et à destination des Thaïlande sont définies par les autorités locales. Retrouvez toutes les informations voyageurs ici