Le Parlement a adopté mardi 26 juillet un texte abrogeant l'état d'urgence sanitaire à partir du 1er août. Cela sonne donc la fin des restrictions sanitaires, à La Réunion comme en Métropole. Voilà ce qui a changé depuis ce lundi.

• Plus de restrictions de déplacements



En matière de voyage sur le territoire national et vers La Réunion, les voyageurs n’ont plus aucune formalité à accomplir avant leur voyage. La présentation du pass sanitaire n’est plus demandée à l’embarquement, les tests pré-embarquement pour les passagers non vaccinés sont supprimés, et la présentation de l’attestation sur l’honneur de non contamination et d’engagement à se soumettre à un test antigénique ou un examen biologique à l’arrivée sur le territoire national n’est plus obligatoire.



Le port du masque dans les transports collectifs n’est plus obligatoire mais reste toutefois fortement recommandé.



Ces mesures concernent aussi bien les personnes vaccinées que non vaccinées contre le Covid-19. Les mêmes conditions de voyages s’appliquent également pour les déplacements depuis et vers Mayotte.



En matière de voyage international, les conditions de voyages sont définies par les autorités locales



A noter qu’un certificat sanitaire de voyage, en l'occurrence en test négatif au Covid, pourra être demandé pour les voyages vers les collectivités ultramarines en cas de risque de saturation des hôpitaux.



• Plus de tests dans les hôpitaux



Si le port du masque ne peut plus être imposé par le gouvernement, y compris dans les établissements hospitaliers ou pour personnes âgées, le CHU a fait le choix sanitaire de garder le port du masque obligatoire.



Le pass sanitaire ou vaccinal n’est cependant plus requis à l’hôpital. Il n’est donc plus demandé aux personnes non vaccinées d’effectuer un dépistage avant leur visite.

