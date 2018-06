Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'attaquant de l'équipe de France et de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann, convoité par le FC Barcelone, annoncera jeudi dans la soirée (21h15) sa décision sur son avenir en club sur un chaîne de télévision espagnole, a-t-il annoncé.

"Vous en avez un peu marre des commentaires qui disent que je m'en vais, que je reste, combien ils vont me donner... La vérité, c'est ce que je vais dire maintenant", dit-il dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de la chaîne Cero de Movistar+ sur laquelle il annoncera sa décision.

Mardi, le joueur avait assuré en Russie, où il se trouve avec les Bleus pour le Mondial, que "la décision a été prise" mais que ce n'était "pas le moment ni l'endroit pour le dire".

"Je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a beaucoup d'attente, mais ce n'est pas aujourd'hui que je vais donner ma décision", avait-il prévenu.

La presse catalane rapporte depuis six mois que Griezmann doit rejoindre le Barça au 1er juillet en échange du versement de sa clause libératoire de 100 millions d'euros. Des médias madrilènes avancent cependant qu'il pourrait prolonger avec l'Atlético, son club depuis 2014, en échange d'un salaire porté de 14 à 20 M EUR par an.

Le 21 mars, "Grizou", "leader d'attaque" de Didier Deschamps, avait assuré que son avenir serait fixé "avant la Coupe du monde, bien avant".



