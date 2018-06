Le défenseur central allemand Jérôme Boateng est "concentré sur le Mondial", a-t-il affirmé jeudi, réagissant avec un zeste d'agacement aux propos du patron du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge laissant entendre qu'il pourrait être transféré cet été.

"Je ne sais pas ce qui a suscité ces déclarations", a dit Boateng lors de la conférence de presse quotidienne de la Mannschaft à Vatutinki, son camp de base près de Moscou. "D'abord, il y a un Mondial, nous y sommes. C'est ça qui m'intéresse, tout le reste ne m'intéresse pas. Je le dis une bonne fois pour toutes: il s'agit ici de la Coupe du monde, c'est là-dessus que je me concentre", a dit le joueur de 29 ans.



Victime d'une blessure musculaire fin avril en demi-finale de Ligue des champions contre le Real Madrid, le champion du monde 2014 n'a rejoué depuis qu'une mi-temps, en amical contre l'Arabie saoudite avec l'Allemagne (2-1) vendredi dernier. Probable titulaire dimanche pour le premier match de la Mannschaft au Mondial contre le Mexique, il a assuré qu'il se sentait parfaitement en forme: "Je me sens bien, je m'entraîne bien, je n'ai aucun problème pour l'instant".

"Ce qu'il fera après le Mondial ne m'intéresse pas", avait pour sa part réagi le sélectionneur Joachim Löw mercredi. "L'important, c'est qu'il soit en forme maintenant, et non ce qui arrivera plus tard."



Le technicien allemand s'exprimait peu après Rummenigge, qui avait provoqué la surprise en évoquant le départ de Boateng, sous contrat jusqu'en 2021: "Nous savons que le sujet peut arriver sur la table. Si un club se présente et s'il (Boateng) nous fait savoir qu'il est intéressé, nous nous en occuperons".

L'indemnité de départ sera toutefois élevée, a prévenu Rummenigge sans donner de chiffre.



2018 AFP