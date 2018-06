"Je peux presque vous assurer à 100% qu'il jouera", a indiqué jeudi le sélectionneur de l'Eqypte Hector Cuper au sujet de son joueur vedette, Mohamed Salah, blessé lors de la finale de la Ligue des champions le 26 mai, alors que les Pharaons rencontrent vendredi l'Uruguay au Mondial-2018 en Russie.

"Salah va bien et récupère très vite. Nous devons encore voir comment l'entraînement va se dérouler aujourd'hui (...) nous sommes tous très optimistes pour sa présence sur le terrain", a ajouté le sélectionneur au sujet du crack de Liverpool.

Salah avait été blessé à la clavicule gauche sur un contact en forme de prise de judo du défenseur du Real Madrid Sergio Ramos lors de la finale de C1 perdue par les Reds. Il était sorti du terrain en larmes et cette blessure a plongé l'Egypte depuis dans l'angoisse.

Salah, qui aura 26 ans vendredi le jour du match, est considéré comme une des stars de ce Mondial en Russie. L'ancien joueur de Rome a vécu une semaine folle depuis que son équipe a pris ses quartiers à Grozny.

Un cliché de lui, main dans la main, avec Ramzan Kadyrov, l'homme fort de la Tchétchénie, a fait le tour de la planète suscitant bien des polémiques. Le dirigeant de cette république russe du Caucase était lui-même parti chercher le crack des Reds à l'hôtel en voiture pour le faire venir sur le terrain. Et saluer un public de quelque 8.000 spectateurs.



2018 AFP