Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

Courte et sans chichis, la cérémonie d'ouverture du Mondial-2018 a surtout été marquée par le doigt d'honneur de la pop star Robbie Williams, capté par les caméras du monde entier, jeudi à Moscou.

En concoctant une cérémonie minimaliste, les organisateurs pensaient au moins éviter quelques fautes de goût ou toute forme de scandale. C'était sans compter sur le sens de la provocation de Robbie Williams.

L'ancien chanteur de Take That a enflammé le stade Loujniki garni de 80.000 spectateurs et assuré le spectacle devant les objectifs du monde entier, mais aussi adressé un très identifiable doigt d'honneur en direction une caméra.

Le tout en gros plan et avec la grimace assortie, juste après avoir prononcé "I did this for free" (Je l'ai fait gratuitement), changeant les paroles de son tube "Rock DJ".

L'image, immortalisée par de nombreux internautes, a fait le tour des réseaux sociaux, suscitant souvent le rire, parfois l'indignation dans un contexte politique tendu entre le Royaume-Uni et la Russie, particulièrement depuis l'affaire de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergeï Skripal.

Robbie Williams, qui s'était réjoui de la réalisation d'un "rêve d'enfant" après avoir annoncé qu'il se produirait à Moscou, avait été critiqué au Royaume-Uni après ce choix.

- Interdit de 'Party like a Russian'-

Provocation ou geste politique? Le chanteur a peut-être peu apprécié de n'avoir pas été autorisé à chanter "Party Like a Russian", sorti en 2016 et diversement apprécié en Russie puisqu'il s'amusait à reprendre de nombreux clichés sur le pays et ses oligarques.

A la place, Robbie Williams a chanté un "medley" de ses principaux tubes accompagné de la soprane russe Aïda Garifoullina, présentée comme "l'une des jeunes voix les plus acclamées de Russie" par les organisateurs.

Au total, Robbie Williams et la centaine de figurants du spectacle d'ouverture n'auront passé qu'une grosse quinzaine de minutes sur la pelouse de Loujniki. C'est toujours plus que le double champion du monde brésilien Ronaldo, apparu un court instant avec Zabivalka, la mascotte du Mondial-2018.

Place ensuite à Vladimir Poutine, qui a officiellement ouvert le Mondial-2018. Le président russe, davantage connu pour être amateur de hockey sur glace que de football, est resté consensuel en saluant "l'amour du football qui nous uni en une seule équipe".

"Cette unité, qu'aucune langue, aucune idéologie ou distinction religieuse ne peut outrepasser, est à la source de la grande force du football", a poursuivi le président russe pour qui si "le football n'est a première vue pas le sport le plus important de notre pays, l'amour du football dans ce pays est réel".

"Je vous félicite pour le début du plus grand tournoi sportif du monde", a-t-il ensuite déclaré en guise de paroles d'ouverture.

La cérémonie avait été précédée par l'arrivée du trophée convoité par les 32 équipes en compétition jusqu'au 15 juillet.



Par Maher AL MOUNES - © 2018 AFP