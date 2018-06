Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

"C'est pas des gamins!": le comportement des Bleus "est exemplaire" malgré "un côté espiègle", a insisté jeudi le président de la Fédération Noël Le Graët, à deux jours de leur entrée en lice à la Coupe du monde, samedi face à l'Australie.

Q: La jeunesse du groupe est-elle source d'inquiétude?

R: "Mbappé, est-ce qu'il a 19 ans quand il répond à vos questions? Je n'en suis pas certain. Les joueurs sont habitués, ils jouent tous dans de grands clubs. L'équipe de France est certainement la plus jeune, avec de très bons joueurs. C'est une génération qui a vraiment l'habitude de bien communiquer, et qui a un comportement d'adulte, de responsable, c'est pas des gamins! Mais c'est bien quand il y a du chahut, un côté espiègle, c'est pas mal, c'est même très bien".

Q: Didier Deschamps vous surprend-il encore, à faire évoluer son équipe?

R: "Ca fait un moment qu'il a changé beaucoup de choses. Les jeunes qui viennent de se révéler, ce n'était pas prévu il y a un an. Les deux latéraux (Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, NDLR) ont démarré en Espoirs, ce n'était pas prévu qu'ils arrivent à ce niveau, mais comme ils sont titulaires dans des grands clubs... Didier a l'oeil, c'est un bon technicien".

Q: Quel sera votre rôle auprès de l'équipe de France?

R: "Je fais attention de ne pas trop en faire, je reste à ma place, je passe beaucoup de temps à parler avec Didier et le staff, les joueurs quand c'est possible. Je leur dirai sûrement un petit mot demain (vendredi) au début de la compétition".

Q: Qu'est-ce qui a changé depuis 2010 ?

R: "Le comportement est exemplaire, la politesse, le respect. Le changement est clair, on était quand même parti en 2010 d'un accident invraisemblable (les insultes d'Anelka et la grève des joueurs en Afrique du Sud), ça ne pouvait pas être pire. Le redressement s'est fait petit à petit, Didier (Deschamps) a mis beaucoup de volonté pour que ça se passe dans des conditions idéales".

Q: Que représente Antoine Griezmann pour le foot français?

R: "D'abord, c'est le chouchou de beaucoup de femmes, il est bien vu dans tous les foyers. Une de mes collaboratrices est très amoureuse de Griezmann, je lui ai dit qu'elle n'était pas seule sur le coup mais elle ne me croit pas (rires). C'est un espiègle, un garçon intelligent. Il est sérieux dans le jeu: même quand il n'est pas en super forme, il parcourt beaucoup de kilomètres, il est partout présent. Il est toujours souriant, il a une bouille sympathique, il est sympathique de nature, donc c'est normal qu'il soit estimé".

Q: Comment voyez-vous cette Coupe du monde, organisée dans la Russie de Vladimir Poutine ?

R: "Il est très présent, il est venu hier (mercredi au congrès de la Fifa) saluer toutes les fédérations. (...) Chacun soigne son image, Poutine bien évidemment mais d'autres le feraient aussi. Les stades sont prêts. L'accueil est agréable, ça se passe dans des conditions idéales. Une sécurité forte, ça ne me gêne pas; c'est gênant pour les gens quelquefois d'attendre une demi-heure ou trois quarts d'heure, mais il vaut mieux".

Q: Y a-t-il des consignes données aux joueurs sur le comportement, comme la sobriété des coupes de cheveux?

R: "Je pense qu'ils ont changé de coiffeur ces derniers temps ! J'ai vu Pogba ce matin, je ne le reconnaissais pas. +Mais qui c'est ce beau gaillard ?+. On ne leur a pas donné de consignes. Vous savez dans un groupe, s'il n'y a pas un petit peu de chahut à un moment donné, ça ne peut pas marcher.

Q: La présence du sélectionneur à la tête des Bleus est-elle indépendante du résultat?

R: "Absolument. Un entraîneur doit être sécurisé avant une compétition comme celle-là. Didier mérite un profond respect, et dans son contrat il n'y a aucune ligne négative. Il est sous contrat jusqu'en 2020, j'entends qu'il soit responsable de cette formation jusqu'à cette date".

Q: Comment sentez-vous Paul Pogba pour ce Mondial ?

R: "C'est un énorme joueur. Il peut rater des matches comme tous les grands joueurs. On est souvent sévère avec lui. On voudrait qu'il soit le meilleur 6, le meilleur 8, le meilleur 10 et pourquoi pas le meilleur 9... Il a tellement de possibilités. Contre les Etats-Unis, dès la 2e minute, il peut marquer. Et il défend bien. Il faut lui prendre le ballon. Pour moi, c'est un immense joueur dont la France peut être très, très fière. J'adore ce garçon. J'espère qu'il va tous vous étonner pendant cette Coupe du monde".

