Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Révélation du CHAN, Ayoub El Kaabi poursuit son conte de fées: complètement inconnu en dehors du Maroc il y a encore un an, l'attaquant marocain qui fut apprenti menuisier dans ses jeunes années est du voyage en Russie et pourrait avoir sa chance lors du Mondial.

Révélation du CHAN, Ayoub El Kaabi poursuit son conte de fées: complètement inconnu en dehors du Maroc il y a encore un an, l'attaquant marocain qui fut apprenti menuisier dans ses jeunes années est du voyage en Russie et pourrait avoir sa chance lors du Mondial.



"Cela fait des années qu'on n'avait pas vu pareil attaquant au Maroc", résume Hicham Ramram, chroniqueur sportif marocain. Cette semaine à l'entraînement en Russie, le joueur a montré de bonnes choses.

Dans le microcosme du foot marocain, El Kaabi, 25 ans, est un phénomène: après des années de galère, il est rapidement devenu une star du championnat marocain, la "botola".

Né dans un quartier populaire de la capitale économique Casablanca, El Kaabi joue en amateur dans sa jeunesse et travaille donc comme... apprenti menuisier.

Mais aujourd'hui "c'est un joueur confirmé, réceptif, qui veut progresser", dit à l'AFP son entraîneur Mounir Jaouani, à la tête de la Renaissance Sportive Berkane (RSB), un club de stature moyenne de la première division.

Le parcours fut sinueux: premier contrat professionnel avec le Racing Club de Casablanca (RAC), petit club alors en deuxième division marocaine en 2014 puis prêt dans des clubs moins clinquants avant retour à la maison en 2016-17. Et là, il marque 25 buts en 33 matchs et participe à la remontée de son club dans l'élite du foot marocain.

Tout s'accélère alors et il intègre la RSB. Mais il marque vraiment les esprits lors du CHAN, tournoi réservé aux joueurs évoluant dans les championnats du continent africains: El Kaabi est sans conteste le grand artisan de la victoire du Maroc, élu meilleur joueur et aussi meilleur buteur (9 buts).

- "Du flair" -

"El Kaabi n'est pas un attaquant, c'est un buteur qui a du flair et un excellent sens du placement", souligne encore son entraîneur, qui voit en lui "un joueur d'avenir". "Il sait comment se positionner devant le but", abonde le journaliste Hicham Ramram.

La prestation de ce gaucher au CHAN finit par convaincre le sélectionneur du Maroc Hervé Renard de le convoquer pour la première fois pour un match amical contre l'Ouzbékistan, en mars dernier. Et pour sa première avec l'équipe A, El Kaabi brille et s'offre un but. De quoi assurer sa place dans les 23 pour la Russie.

En championnat marocain, "il est le joueur ayant disputé le plus de matchs cette année", avec à la clé "plus de 30 buts au total en une saison", rappelle Mounir Jaouani.

Sera-t-il titularisé face à l'Iran, l'Espagne ou le Portugal, les adversaires du Maroc dans le groupe B ? Hicham Ramram estime qu'"il a des chances de figurer dans le onze de départ", malgré la concurrence féroce des Khalid Boutaïb, Hakim Ziyech, ou Nordin Amrabat.



Par Yann BERNAL - © 2018 AFP