Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Les relations sont correctes entre (Zinédine) Zidane et le staff des Bleus", et son départ inattendu du Real Madrid n'a "pas du tout perturbé" la préparation de l'équipe de France pour le Mondial, a assuré le président de la Fédération Noël Le Graët jeudi.

Zidane au Real, "c'est trois victoires de rang (en Ligue des champions). Une quatrième, c'était peut-être difficile. Il y a peut-être une certaine lassitude", a estimé le patron de la FFF en conférence de presse, à deux jours de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, samedi contre l'Australie.

"C'est quelqu'un qui a beaucoup donné au foot français comme joueur et comme entraîneur. Il nous a tous surpris. Il y a 4 ou 5 ans, personne n'imaginait Zidane capable de dominer l'Europe à ce point-là", a-t-il rappelé.

"La préparation de l'équipe de France n'a pas du tout été perturbée, les relations entre Zidane et le staff actuel sont correctes. Zidane a seulement choisi de prendre un peu de repos, mérité parce que la pression au Real était extrêmement forte", a-t-il conclu sur le sujet.

Zidane a annoncé à la surprise générale son départ du Real Madrid fin mai et son ombre plane pour prendre la suite de Didier Deschamps le moment venu. L'actuel sélectionneur est sous contrat jusqu'en 2020 et bénéficie du soutien total du président de la Fédération Noël Le Graët.

Fin mai, Deschamps avait lui-même reconnu que Zidane "sera à un moment sélectionneur, ça arrivera quand ça arrivera".



