L'Angleterre, qui a misé sur la jeunesse pour le Mondial-2018, aborde la compétition avec confiance et sérénité, a assuré vendredi le milieu Ruben Loftus-Cheek, à trois jours de son entrée en lice contre la Tunisie.

"Nous avons joué un football vraiment bon, nous avons eu de bons résultats en nous préparant pour cette Coupe du monde. Tout le monde est confiant", a expliqué le joueur de 22 ans aux quatre sélections, qui s'apprête à disputer son premier tournoi international. Durant la préparation, les Trois Lions ont battu le Nigeria (2-1) puis le Costa Rica (2-0) pour arriver en pleine bourre en Russie, où ils disputeront la première place du groupe G à la Belgique.

Le sélectionneur Gareth Southgate "a installé une ambiance détendue, de confiance. Les joueurs le ressentent, tout comme le fait qu'il a une grande confiance en nous", a poursuivi le joueur de Chelsea, qui a passé la saison dernière en prêt à Crystal Palace.

Autre signe de détente, alors que l'Euro-2016 avait été perturbé par les relations difficiles entre les joueurs et la presse: le gardien Jordan Pickford et le défenseur Gary Cahill ont disputé une partie de fléchettes improvisée avec un journaliste jeudi. "La Coupe du monde, c'est le sommet du foot et je peux imaginer que cela peut peser chez certains joueurs, mais avec ce groupe, tout le monde est détendu", a ajouté Loftus-Cheek.

"Nous sommes tous de bons amis. Ce n'est pas comme s'il y avait des petits clans. Cela se voit à l'entraînement, où on peut plaisanter, et tout se passe très bien", a-t-il poursuivi. Après la Tunisie lundi, l'Angleterre affrontera le Panama le 24 juin puis la Belgique le 28.



AFP