Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

La mise en scène télévisée de l'attaquant Antoine Griezmann pour annoncer son choix de rester à l'Atlético Madrid, "on le prend au second degré, on en rigole", a expliqué vendredi le gardien et capitaine de l'équipe de France Hugo Lloris, à la veille de leur entrée en lice à la Coupe du monde.

