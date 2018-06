L'ex-président brésilien Lula, incarcéré depuis deux mois pour corruption, entamera la semaine prochaine une nouvelle carrière de consultant sportif, commentant par écrit l'actualité du Mondial-2018 pour une chaîne de télévision locale de Sao Paulo.

"Nous avons un nouveau consultant exclusif, Luiz Inacio Lula da Silva. Ce n'est pas une blague", a affirmé dans une vidéo sur Facebook José Trajano, présentateur de l'émission quotidienne à laquelle l'icône de la gauche participera à distance, une information confirmée vendredi à l'AFP par l'Institut Lula. "Il va nous écrire ses impressions et nous les envoyer. Nous les mettrons à l'écran, entre guillemets, et elles seront lues à l'antenne", a ajouté ce journaliste sportif de 71 ans très respecté au Brésil, ex-directeur de la chaîne ESPN Brasil et militant de gauche notoire.

La première chronique du consultant-prisonnier Lula sera lue lors de l'émission de lundi, au lendemain du premier match du Brésil en Russie, contre la Suisse, sur la chaîne TVT, liée au syndicat des métallurgistes de Sao Bernardo do Campo, qu'il a présidé dans les années 70. Accusé d'avoir reçu un appartement en bord de mer de la part d'une entreprise du bâtiment en échange de faveurs pour l'octroi de marchés publics, Lula a commencé à purger en avril une peine de 12 ans et un mois de prison à Curitiba (Sud).

Il rejette toutes les accusations en bloc, dénonçant un complot pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle d'octobre, pour laquelle il demeure très largement en tête des intentions de vote malgré son incarcération.

- "Une équipe équilibrée" -

Dès sa première journée en prison, Lula avait été autorisé à installer une télévision dans sa cellule pour assister au sacre de son équipe de coeur, les Corinthians, en finale du championnat de l'Etat de Sao Paulo. Depuis qu'il est incarcéré, l'ex-président (2003-2010) a transmis par l'intermédiaire de proches venus lui rendre visite de nombreux messages par écrit à destination de ses partisans, amplement diffusés sur les réseaux sociaux par sa formation politique, le Parti des Travailleurs (PT).

Début mars, lors d'un entretien à l'AFP à Sao Paulo, Lula avait montré son optimisme quant aux chances de la Seleçao de remporter son sixième titre en Russie.

"Le Brésil est compétitif, nous avons un bon sélectionneur, une équipe équilibrée et des joueurs avec une bonne expérience internationale", avait-il affirmé. Mais Lula avait également considéré que l'Allemagne, la France, l'Angleterre et la Belgique étaient aussi "bien préparées" et que l'Argentine allait "arriver en force" parce que Messi doit "régler sa dette envers le peuple argentin" pour sortir de l'ombre de Diego Maradona.



AFP