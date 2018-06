Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Julen Lopetegui, ex-sélectionneur de l'Espagne limogé mercredi pour avoir accepté de rejoindre le Real Madrid, a souhaité vendredi "tout le meilleur" à son successeur Fernando Hierro au Mondial-2018 à quelques heures de l'entrée en lice de la "Roja" face au Portugal à Sotchi.

Julen Lopetegui, ex-sélectionneur de l'Espagne limogé mercredi pour avoir accepté de rejoindre le Real Madrid, a souhaité vendredi "tout le meilleur" à son successeur Fernando Hierro au Mondial-2018 à quelques heures de l'entrée en lice de la "Roja" face au Portugal à Sotchi.



"Tout le meilleur dans ce Mondial pour Fernando et pour une équipe et un groupe humain magnifiques: notre sélection d'Espagne", a écrit Lopetegui sur son compte Twitter.

"Nous nous sentirons partie prenante de votre force, votre union et votre passion", a-t-il ajouté.

Choisi mardi pour devenir l'entraîneur du Real Madrid, contre toute attente, Lopetegui a été limogé mercredi de son poste de sélectionneur, qu'il occupait depuis 2016, le président de la Fédération ayant estimé que le Basque n'avait pas agi correctement vis-à-vis de son employeur et du vestiaire espagnol.

A deux jours de l'entrée en lice de l'Espagne vendredi face au Portugal, le directeur sportif Fernando Hierro a été nommé sélectionneur au pied levé, avec le rude défi de diriger en Russie l'une des équipes favorites du tournoi.



- © 2018 AFP