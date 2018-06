Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Les autorités sportives saoudiennes ont affirmé vendredi qu'elles allaient demander des comptes à des joueurs de la sélection au lendemain de la déroute humiliante contre la Russie (5-0) en ouverture de la Coupe du monde de football.

Les autorités sportives saoudiennes ont affirmé vendredi qu'elles allaient demander des comptes à des joueurs de la sélection au lendemain de la déroute humiliante contre la Russie (5-0) en ouverture de la Coupe du monde de football.



"Le résultat est décevant et insatisfaisant", a réagi Adel Ezzat, président de la Fédération saoudienne de football, sur la chaîne de télévision Al-Arabiya. "Un certain nombre de joueurs devront rendre des comptes".

"Cette catastrophe n'était pas due à la condition physique, mais aux erreurs techniques" des joueurs face à la nation la moins bien classée de ce Mondial (70e au classement Fifa), a-t-il déploré.

M. Ezzat a cité trois joueurs en particulier - le gardien de but Abdullah Al Mayouf, le défenseur Omar Hosawi et l'attaquant Mohammed Al Sahlawi - sans préciser quelles mesures seraient prises.

Le chef de l'autorité sportive saoudienne Turki al-Cheikh, dont le pays a dépensé plusieurs milliards de dollars pour renforcer son influence dans le monde du football, a dit assumer "la pleine responsabilité" de la défaite, tout en s'en prenant aux joueurs.

"Nous avons tout fait pour eux (...), nous leur avons fourni la meilleure équipe d'entraîneurs", a-t-il ainsi assuré dans une vidéo postée sur Twitter.

"Que personne ne me dise que (l'entraîneur argentin Juan Antonio) Pizzi n'est pas un entraîneur renommé. Ce sont nos joueurs, ils n'ont même pas fait 5% de ce qu'on leur demandait, c'est une réalité que nous devons admettre."

Plusieurs médias arabes ont également critiqué les joueurs saoudiens.

"Les Faucons sont à terre", titrait ainsi le quotidien saoudien Arab News, citant des fans consternés devant la piètre performance de leur équipe, surnommée les "Faucons verts".

Sous les yeux du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui assistait à la rencontre aux côtés du président russe Vladimir Poutine, "l'Ours a mangé les Faucons", a résumé le journal koweïtien Alnaba.

Le Oman Daily a, lui, qualifié la défaite saoudienne de "pic de déception" pour les fans arabes.

L'Arabie saoudite, 67e au classement Fifa, ne s'était plus qualifiée pour la Coupe du monde depuis 2006.

burs-ac/cmk/bpe



Par Carlos MANDUJANO - © 2018 AFP