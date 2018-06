Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Le jeune attaquant brésilien Rodrygo (17 ans), l'une des pépites du club de Santos, rejoindra le Real Madrid à l'été 2019, quand il aura atteint sa majorité, a annoncé vendredi le club merengue, devançant le FC Barcelone, également intéressé selon la presse.

Le jeune attaquant brésilien Rodrygo (17 ans), l'une des pépites du club de Santos, rejoindra le Real Madrid à l'été 2019, quand il aura atteint sa majorité, a annoncé vendredi le club merengue, devançant le FC Barcelone, également intéressé selon la presse.



"Le Real Madrid et le Santos FC se sont mis d'accord pour que Rodrygo Goes puisse jouer au Real Madrid à partir de sa majorité", a écrit le Real dans un communiqué. "L'accord prévoit que son recrutement se produira en juillet 2019."

Selon le quotidien espagnol Marca, l'opération s'est conclue en échange de 45 M EUR, une somme très importante pour un joueur aussi jeune et sans expérience du plus haut niveau.

Le Real avait déjà procédé de la sorte en scellant pour une somme similaire le futur recrutement d'un autre Brésilien, Vinicius Jr. Ce dernier, qui aura 18 ans en juillet, évoluait cette saison avec son club formateur de Flamengo mais pourrait rejoindre prochainement Madrid.



- © 2018 AFP