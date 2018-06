L'Argentin Marcelo Bielsa est le nouvel entraîneur de Leeds pour une durée de deux ans (D2), a annoncé vendredi le club anglais dans un communiqué.

"Je suis très heureux d'être l'entraîneur de Leeds United. Travailler en Angleterre a toujours été mon ambition", s'est réjoui l'Argentin de 62 ans sur le site du club.

"Quand un club avec l'histoire de Leeds m'a fait une offre, c'était impossible de refuser", a ajouté l'ancien entraîneur de l'OM (2014-15), ajoutant qu'il était "enthousiasmé" par ce nouveau challenge dans le Yorkshire.

Avec le recrutement du technicien argentin, Leeds United, ancienne gloire du football anglais, espère retrouver la Premier League, 14 ans après sa relégation en Championship. "Marcelo a une grande expérience, il va l'utiliser pour créer une culture de la gagne dans notre club", a promis Andrea Radrizzani, président du club qui a terminé 13e cette saison.

Ancien entraîneur de l'OM , de l'Athletic Bilbao (2011-13) et l'Argentine (1998-2004) notamment, le natif de Rosario était sans club depuis son court passage à Lille l'an dernier.

Trois fois champion d'Angleterre (1969, 1974, 1992) et finaliste de la Ligue des champions en 1975, Leeds avait dernièrement atteint les demi-finales de C1 en 2001 avant de sombrer en 2007 en League One, la troisième division anglaise.



