Olivier Echouafni, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, est le nouvel entraîneur principal de la section professionnelle féminine du Paris Saint-Germain, a annoncé vendredi le club champion de France.

Agé de 45 ans, Echouafni a signé un contrat de deux ans avec le PSG, jusqu?au 30 juin 2020. Ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille, du RC Strasbourg, du Stade Rennais et de l'OGC Nice, entre 1993 et 2010, il a entamé une carrière d?entraîneur en 2013, à Amiens, avant de s?installer sur le banc du FC Sochaux et des Bleues, qu?il dirigeait lors de l?Euro-2017 aux Pays-Bas.

Echouafni sera assisté dans sa mission par Bernard Mendy, l?ancien défenseur du PSG (2000-2008), qui était sur le banc des Parisiennes lors de leur victoire en finale de la Coupe de France contre les Lyonnaises, championnes d'Europe.

La reprise de l?entraînement est fixée au 16 juillet, cinq jours avant un départ aux États-Unis où les Parisiennes disputeront, du 21 au 29 juillet, la première édition féminine de l?International Champions Cup.

"L'arrivée d?Olivier Echouafni va insuffler une nouvelle dynamique à notre groupe de joueuses", a souligné Bruno Cheyrou, le directeur sportif du PSG féminin. "Olivier possède une forte connaissance du football de haut niveau et son expérience à la tête des Bleues lui donne un bagage précieux pour relever les défis passionnants qui l?attendent avec notre équipe féminine".

