Le changement d'ère au RC Lens est définitivement acté: Gervais Martel, emblématique président, va quitter la présidence du conseil d'administration de l'actuel pensionnaire de Ligue 2, plusieurs mois après avoir abandonné toute fonction exécutive, a annoncé le club samedi.

"J'ai annoncé cette semaine à Joseph (Oughourlian, actionnaire majoritaire, ndlr) mon souhait de quitter le club, il y a une équipe jeune qui a pris les responsabilités opérationnelles du club, je pense que c'est le bon moment pour arrêter", a déclaré Gervais Martel, 63 ans, cité dans un communiqué sur le site du RC Lens.

"J'ai décidé de reprendre la présidence du club, puisque Gervais Martel m'a fait part de sa volonté de sortir du conseil administration", a pour sa part dit Joseph Oughourlian dans une vidéo tournée à Londres par le club et postée sur le site. M. Oughourlian est venu du monde de la banque et de la finance, et est l'actionnaire majoritaire (65%) de Solferino, la holding qui possède le RC Lens.

"On a profité de ces changements pour reformer le conseil d'administration et le restreindre autour de cinq personnes, un nombre plus petit qui va nous permettre de prendre des décisions de manière plus rapide, efficace", a-t-il ajouté.

"C'est un chapitre qui se ferme, Gervais a incarné ce club pendant 30 ans (avec une parenthèse entre 2012 et 2013, ndlr), il l'incarne encore quelque part, a participé à des moments merveilleux comme la grande victoire en championnat en 1998, en coupe d'Europe et malheureusement à un passage plus compliqué sur les 10 dernières années", a expliqué M. Oughourlian.

Le nouveau président du conseil d'administration a précisé que Gervais Martel restait président d'honneur du club. Ce retrait de Gervais Martel fait suite à son retrait de toute fonction exécutive en septembre dernier, une décision qui apparaissait comme la traduction de la volonté de M. Oughourlian.

Celui-ci s'est exprimé sur la "cassure" entre les supporteurs et le club observée durant la saison où le club s'est maintenu tant bien que mal après des débuts catastrophiques, avec sept défaites consécutives, du jamais vu dans l'histoire du club.

"On a un peu perdu - dans le brouhaha médiatique, les difficultés financières et les déceptions sportives - notre culture et nos valeurs", a estimé l'actionnaire majoritaire. Si "l'ambition première reste de retourner en L1", "on s'est dit qu'il fallait qu'on repense le projet", a-t-il dit. "C'est bien beau d'avoir des budgets, mais ça ne suffit pas, on a fait des erreurs de jugements."

La formation disposait cette saison du plus gros budget de Ligue 2 (environ 40 millions d'euros).



