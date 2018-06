Défendre un titre mondial est ce qu'il y a de "plus difficile" dans le football, a affirmé samedi le sélectionneur des champions du monde allemands Joachim Löw, qui estime que "toutes les grosseséquipes ont progressé" depuis le Mondial-2014 au Brésil.

Avec Julian Draxler, capitaine de la Mannschaft qui a gagné la Coupe des confédérations en Russie l'an dernier, Löw a fait le point avant l'entrée en lice de son équipe dimanche contre le Mexique.

Sur la menace mexicaine?

Joachim Löw: "Ils ont de bons attaquants. Les ailiers débordent beaucoup, et avec le joueur de pointe, ils sont rapides, mobiles et techniques. Notre grand défi sera de les museler".

Julian Draxler: "Notre équipe a beaucoup changé depuis notre victoire 4-1 l'an dernier en Coupe des confédérations, c'est pourquoi on ne peut pas tirer de grandes conclusions du match de 2017. Ce sera un match complètement différent."

Défendre un titre est-il mission impossible?

Joachim Löw: "C'est ce qu'il y a de plus difficile. Nous avons l'orgueil et la faim, mais toutes les autres équipes ont progressé aussi (...) J'ai un bon pressentiment. On sent que la tension monte, y compris chez les joueurs qui ont joué beaucoup de tournois. Mais le Mondial est quelque chose de très particulier, il n'y a rien de plus beau".. Mesut Özil est-il affecté par la polémique sur ses racines turques?

Draxler: "J'ai lu beaucoup de choses sur Mesut, qu'il n'avait pas le moral, qu'il était à plat. C'est faux. Il est tout à fait dans le coup, il plaisante avec nous, et il a très envie que le tournoi commence".

Löw: "Mesut est en forme. Il est en état de jouer et me fait une bonne impression."

L'Allemagne est-elle aussi forte qu'en 2014?

Löw: "Toutes les grosses équipes en quatre ans deviennent en fait un peu plus fortes. Nous avons plus de cordes à notre arc, mais nous ne sommes pas les seuls. Les Français, les Espagnols ou les Anglais ont également progressé. Nous devons plutôt nous demander ce que nous pouvons faire de mieux pour avancer encore".. Manuel Neuer est-il en état de jouer un Mondial?

Löw: "Depuis trois semaines, je l'ai vu très concentré. Les deux matches amicaux (il a joué un match et demi, ndlr) l'ont aidé à retrouver des automatismes. Il me fait une très bonne impression. Il a la vitesse, la réactivité, l'explosivité, le rayonnement, les qualités footballistiques. C'est le Manuel Neuer que nous connaissons".

"L'orgie sexuelle" des Mexicains va-t-elle les affaiblir?

Draxler: "(il rit) Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. C'était drôle pour nous de lire ces informations, mais je ne sais pas là dedans ce qui est vrai ou non. Je crois de toute façon que ça n'aura aucune influence sur le match".



