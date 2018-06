Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Les habitants de Téhéran sont sortis en masse dans les rues vendredi soir pour célébrer à coups de klaxons et de feu d'artifice la victoire de l'Iran contre le Maroc (1-0) lors du premier match du Mondial.

La journée avait pourtant commencé par une déception pour les supporteurs iraniens après l'annulation par les autorités de la diffusion du match dans le stade de Téhéran et les jardins publics de la ville.

Du coup, les Iraniens et les Iraniennes se sont pressés dans les salles de cinéma où était diffusé le match ainsi que dans certains cafés à la mode pour soutenir leur équipe nationale baptisée "Team Melli".

Au cinéma Azadi, dans le centre de Téhéran, de nombreux enfants s'étaient fait maquiller le visage aux couleurs vert, blanc, rouge du drapeau national pour venir voir le match avec leurs parents. Les supporteurs étaient entrés en soufflant avec passion dans les vuvuzelas.

"Je ne suis pas un fan de football d'habitude mais c'est mon pays et nous sommes vraiment excités de voir ce match", a expliqué Rahelleh, 32 ans, venue avec sa fille. "Nous voulions aller au stade mais nous sommes heureux d'être ici en famille".

Dans le même quartier, le Football Café a aussi diffusé la rencontre pour ses nombreux clients et clientes sirotant en même temps des jus de fruit ou fumant la chicha.

Peu après la victoire, les Iraniens et Iraniennes sont descendus dans la rue comme s'ils avaient gagné la compétition. Sur la grande artère Vali Asr du nord de Téhéran, des centaines de voitures ont défilé en klaxonnant, des supporteurs en folie agitant des drapeaux et criant depuis les cabriolets ou les fenêtres des véhicules.

"Nous n'avons pas eu grand chose à célébrer ces derniers temps et c'est vraiment génial", a confié Amin, 30 ans, en regardant des dizaines de fans danser au milieu d'une rue.

Les feux d'artifice et la musique continuaient de résonner dans la capitale iranienne vers minuit, sans que la police n'intervienne pour faire stopper des célébrations rares dans le pays.

L'équipe iranienne a été affectée par les sanctions qu'ont réimposé les Etats-Unis à l'Iran après le retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire. L'équipementier Nike avait refusé de fournir des chaussures à la "Team Melli" par peur de ses sanctions.

Détournant ironiquement le slogan de la marque sportive "Just do it" (Juste fais-le), les Iraniens écrivaient à l'adresse de Nike sur les réseaux sociaux: "nous l'avons juste fait et sans toi".

Les autorités iraniennes ont été moquées sur les réseaux sociaux cette semaine après l'installation d'un immense panneau d'affichage pour la Coupe du monde dans le centre de Téhéran, représentant des supporteurs de différentes régions du pays mais n'incluant aucune femme.

"Un nouveau panneau vient d'arriver sur la Place Vali Asr de Téhéran à l'occasion de la Coupe du monde, pour faire savoir à #TeamMelli qu'elle a le soutien total de la nation iranienne. Pour ceux qui s'interrogent, il n'y a pas de femmes en Iran", a ironisé un journaliste local sur Twitter.

L'affiche a été rapidement remplacée par une autre incluant des femmes aux côtés de l'équipe iranienne.

L'Iran, invaincu lors des qualifications au Mondial, a hérité de l'un des groupes les plus relevés de la compétition.



