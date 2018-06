Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Fernando Hierro a été plongé brutalement dans le grand bain du Mondial à la tête de l'Espagne, mais il y a d'autres bizuths en Russie, comme le sélectionneur de la Serbie Mladen Krstajic qui fera ses débuts sur la scène internationale.

Cet ancien défenseur de 44 ans a été nommé en octobre 2017 en remplacement de Slavo Muslin qui avait assuré la qualification de la Serbie pour sa première grande compétition internationale depuis 2010.

Le limogeage de Muslin était, selon la presse serbe, lié à sa décision de ne pas laisser suffisamment la place aux jeunes, notamment au prodige de la Lazio Rome Sergej Milinkovic-Savic, grand espoir du football serbe.

Krstajic était son adjoint. "Je vais continuer dans la même direction, y ajouter quelques idées qui sont les miennes", a-t-il dit à l'AFP, expliquant vouloir "concocter un mélange d'expérience et de jeunesse".

Le sélectionneur est bien placé pour savoir que la qualité individuelle des joueurs serbes ne suffira pas. Pour aller loin, il faut bâtir un groupe cohérent, un collectif fort.

C'est ce qui manquait au Mondial-2006 quand cet ancien joueur de Schalke 04 et du Werder Brême a assisté depuis le banc au fiasco de la Serbie.

Né à Zenica (Bosnie-Herzégovine), il fait ses débuts au sein du club local Celik, avant que la guerre intercommunautaire de Bosnie (1992-95) ne lui fasse prendre le chemin de l'exil, vers Kikinda dans le nord de la Serbie.

Il joue tour à tour pour les clubs locaux FK Senta (1992-93) et FK Kikinda (1993-95) avant de rejoindre les rangs du géant serbe Partizan Belgrade (1996-2000).

Sa carrière d'international le mènera en Allemagne où il vivra ses plus grandes heures de joueur sous les couleurs de Schalke 04 (2004-2009), dont il sera le capitaine.

- Producteur de rakija -

C'est là que va se forger une amitié toute particulière avec l'international croate, future star de Barcelone, Ivan Rakitic.

"Il fait partie de ma famille, c'est un des miens. Nous sommes en contact tout le temps. Bravo à ceux qui lui ont donné cette opportunité", a déclaré Rakitic au quotidien croate Vecernji List.

Une fois sa carrière de joueur terminée, Krstajic s'est lancé dans la production d'eau de vie, la célèbre rakija des Balkans. Associé à un ami, il a fondé en 2007 la distillerie Hubert dans le village de Voïvodine (nord de la Serbie) Banatsko Veliko Selo.

"Le nom Hubert vient du fait que ce village était, avant 1945, habité par des Allemands et des Français et s'appelait Sent Hubert (...) ce travail me plaît", a-t-il dit au journal serbe Vecernje Novosti. Les eaux de vies sont produites à partir de fruits de vergers appartenant à l'ancien défenseur: poires, pommes, abricots, prunes, coings.

Les joueurs de Barcelone ont pu les goûter puisque Rakitic leur en a fait déguster.

Mladen Krstajic aura-t-il des raisons de trinquer après le Mondial en Russie ? Son équipe doit d'abord s'extirper d'un groupe relevé avec le Brésil, le Costa Rica et la Suisse.

Après son premier match aux commandes de la Serbie et une défaite en amical contre le Maroc (1-2), Krstajic a été la cible de critiques qui se sont apaisées après une victoire rassurante contre le Nigeria (2-0).

"Je ressens un trac positif", dit le sélectionneur avant son premier match au Mondial, contre le Costa Rica dimanche.



