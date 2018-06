"On sait à quoi s'attendre pour la suite. Les jeunes ont vu quel goût avaient les matches de Coupe du monde", a souligné le milieu de l'équipe de France Paul Pogba samedi, après la difficile victoire contre l'Australie (2-1).

Q: Comment jugez-vous ce match ?

R: "C'était très compliqué. On ne s'attendait pas à un match aussi difficile et à une équipe aussi bien organisée. Ils étaient vraiment déterminés, ils ont bien défendu, c'était difficile pour trouver de l'espace. On n'a pas eu beaucoup d'occasions de but. Maintenant, on sait à quoi s'attendre pour les matches de Coupe du monde. Ce sont des matches difficiles. Aujourd'hui, on reste positif et on pense aux trois points très très importants qu'on a pu obtenir".

Q: Le contexte était particulier pour les plus jeunes, qui découvraient le Mondial...

R: "Bien sûr, ce n'est pas évident. C'est vrai qu'on a des talents dans l'équipe, très jeunes. Il faut vite se mettre dans le bain. Aujourd'hui, après ce match, les jeunes qui n'avaient pas joué un premier Mondial ont dû voir quel goût avaient les matches de Coupe du monde. C'est vraiment le haut niveau, ça va vite, ça presse et il faut être prêt pour ça. Mais comme j'ai dit, c'est le premier match, c'est l'avant-goût. Le prochain match, on peut s'attendre à une meilleure performance d'équipe, mais le plus important, ce sont les trois points. Si on doit gagner tous les matches comme ça, bah, on va prendre ça".

Q: Faut-il jouer avec plus de spontanéité, comme sur vos deux buts ?

R: "En contre-attaques, c'est là qu'on a été dangereux. Ils sont très forts défensivement. Ils arrivent à bloquer les espaces et ils courent bien en groupe. Les deux buts, ca a vraiment été de la récupération et on se lance vers l'avant. Dès fois, c'est comme ça que tu gagnes les matches... Il ne faut pas être trop durs envers nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on doit faire mieux, on espère faire mieux les prochains matches".



