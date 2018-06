Publié il y a 53 minutes / Actualisé il y a 53 minutes

"Nous savions comment le match allait se dérouler", a expliqué le sélectionneur de l'Islande Heimir Hallgrimsson, dithyrambique sur les qualités défensives de son équipe qui a tenu en échec (1-1) l'Argentine de Lionel Messi pour le premier match de son histoire en Coupe du Monde, samedi à Moscou.

"Nous savions comment le match allait se dérouler", a expliqué le sélectionneur de l'Islande Heimir Hallgrimsson, dithyrambique sur les qualités défensives de son équipe qui a tenu en échec (1-1) l'Argentine de Lionel Messi pour le premier match de son histoire en Coupe du Monde, samedi à Moscou.



QUESTION: Quel est votre sentiment sur le match?

REPONSE: "C'est un moment important pour notre équipe, cela va nous apporter beaucoup de réussir cela, et d'aller au prochain match avec un point, c'est mieux que de ne pas en avoir. Nous savions comment le match allait se dérouler, nous savions avant le match qu'ils auraient 70% de la possession. Il faut saluer le travail défensif, la discipline de nos joueurs face à des footballeurs de classe mondiale. On a réussi à annihiler un bon nombre de leurs actions à leur tout début."

Q: Pensez-vous que vos joueurs sont contents de jouer de cette manière, sans beaucoup toucher le ballon?

R: "Eh bien... Je crois! Quelques-uns en tout cas... Mais nous devons être honnêtes sur nos capacités. Face à une équipe comme l'Argentine, c'est simplement un fait qu'ils ont des individualités supérieures, qui évoluent dans de meilleurs championnats... En un contre un, pour chaque joueur, il n'y a pas besoin de demander qui va gagner. On doit jouer d'une certaine manière et je pense que pour tout le monde, c'est bien mieux de jouer de cette manière et réussir des choses plutôt que de jouer d'une autre façon et de ne rien accomplir."

Q: Qu'avez-vous pensé de la performance de l'Argentine?

R: "J'ai déjà dit qu'elle avait des joueurs de classe mondiale, ils ont l'habitude d'être en réussite lors des Coupes du monde, ils ont déjà gagné des titres et ils ont été en finale en 2014. Ils font partie de l'histoire de la Coupe du monde et je pense qu'ils vont aller loin lors de cette édition. Voilà pourquoi je pense que c'est un grand succès d'arriver à leur prendre un point!"

Propos recueillis en conférence de presse.



- © 2018 AFP