Si même Ibra s'y met.

.. La star du football suédois Zlatan Ibrahimovic s'en est pris samedi au choix controversé de Didier Deschamps de ne pas sélectionner le Madrilène Karim Benzema pour le Mondial, jugeant "ridicule" l'absence du Français, qui "devrait être là" au contraire de Deschamps selon Zlatan.

"Pour moi, ce n'est pas normal que Benzema ne soit pas dans l'équipe nationale, parce qu'il est l'un des meilleurs du monde, il a gagné la Ligue des champions avec le Real Madrid", a lancé le Suédois de 36 ans sur beIN Sports.

"S'il n'est pas dans l'équipe, cela n'a rien à voir avec le football", a ajouté le joueur du Los Angeles Galaxy. "L'entraîneur a pris une décision, il dit qu'il n'est pas assez bon pour cette équipe. Cet entraîneur ne devrait pas être ici, Benzema devrait être ici".

"Je trouve cela très ridicule qu'il ne soit pas là, car si vous voulez gagner, il faut des gagnants. Et Benzema est un gagnant", a conclu l'ancienne star du PSG, dans une énième déclaration polémique.

Présent en Russie pour représenter ses sponsors, Zlatan Ibrahimovic, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro-2016, n'a pas été sélectionné pour le Mondial-2018 alors qu'il avait notamment déclaré en mars que "l'équipe nationale (lui) manquait".

Benzema, qui reste sur trois Ligues des champions consécutivement gagnées avec "Zizou" comme entraîneur, n'a plus été appelé en équipe de France depuis le 8 octobre 2015 (81 sélections, 27 buts) à la suite de l'affaire du chantage à la sex-tape.

Il ne fait pas partie des appelés ni des suppléants pour le Mondial-2018, et le président de la Fédération française (FFF), Noël Le Graët, a dit à l'AFP que c'était désormais "de l'histoire ancienne".



