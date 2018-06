Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 43 minutes

"Notre équipe a assez d'expérience pour surmonter cette défaite" et n'a "aucune raison de s?effondrer", a assuré dimanche Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, après le revers 0-1 de la Mannschaft contre le Mexique, pour le premier match du groupe F du Mondial.

"Notre équipe a assez d'expérience pour surmonter cette défaite" et n'a "aucune raison de s?effondrer", a assuré dimanche Joachim Löw, le sélectionneur de l'Allemagne, après le revers 0-1 de la Mannschaft contre le Mexique, pour le premier match du groupe F du Mondial.



Question - Quelle était l'ambiance dans le vestiaire après le match?

Joachim Löw: "Tous les joueurs sont abattus et déçus évidemment, mais notre équipe a suffisamment d'expérience pour surmonter cette défaite. Le prochain match (contre la Suède le 23 juin ndlr) devient encore plus important, il faut le gagner. Il n'y a aucun raison de s'effondrer, il y a deux autres matches et nous avons le temps de corriger ce qui doit l'être".

Q - Quelle sont les raisons de la défaite?

R - "En première période nous avons mal joué, nous n'avons pas développé notre jeu de passes offensif habituel, nous n'avons pas bien occupé les espaces, et nous avons perdu beaucoup trop de ballons. Les espaces étaient grand ouverts pour les Mexicains. En deuxième période nous avons mis plus de pression, nous nous sommes créé des occasions, nous avons dominé, mais on avait l'impression que la balle ne voulait simplement pas rentrer. Nous attendions le Mexique à ce niveau de classe et avec cette qualité. Il y a deux ou trois ans que leur jeu est très constant, qu'ils ont un football de transition extrêmement rapide, et de très bons joueurs de contre".

Q - Est-ce que vos joueurs ont été un peu juste physiquement?

R - "En première période nous avons donné cette impression de ne pas être aussi dynamiques que ce que nous montrons d'habitude. Mais après la pause je n'ai pas eu cette impression. Nous avons tout essayé et nous les avons bien pressé dans leur moitié de terrain. Ce ne sont pas la condition physique ou l'énergie qui nous ont manqué. D'ordinaire, quand nous faisons les choses comme nous savons les faire, nous arrivons toujours à nous créer des occasions et à marquer. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait, et dans les derniers matches de préparation non plus. Mais nous n'allons pas changer notre façon de faire. Nous allons essayer de retrouver ces points forts qui nous ont fait défaut aujourd'hui."

Q - Ce résultat pourrait vous amener à rencontrer le Brésil en 8e de finale....

R - "Ca m'est complètement égal aujourd'hui de savoir qui sera notre adversaire en 8e de finale. Il faut déjà se qualifier, et pour cela il est important de se concentrer sur les deux matches qui nous restent et de les gagner".

Q - Ces dernières années plusieurs champions en titre ont été éliminés au premier tour. Pourquoi à votre avis?

R - "Pour les autres équipes je ne sais pas. Mais nous, ça ne va pas nous arriver."

Propos recueillis en conférence de presse



- © 2018 AFP