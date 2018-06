Le modeste Panama a beau disputer son tout premier Mondial, il fera de son mieux contre la Belgique et "tout peut arriver" lundi à Sotchi, a déclaré dimanche le sélectionneur Hernan "Bolillo" Gomez, évoquant l'exemple de l'Islande qui a tenu tête à l'Argentine (1-1).

Le Mondial: "Rêver le plus grand possible"

Hernan "Bolillo" Gomez: "Nous sommes très fiers de représenter le Panama dans ce Mondial, c'est une grande fierté. Nous nous sommes bien préparés, nous nous sentons responsables face à ce défi. Tout le monde a le droit de rêver, nous voulons rêver le plus grand possible. L'important est de rentrer au pays la tête haute après le Mondial, en nous sentant fier du travail accompli. (...) Avoir atteint le Mondial pour la première fois est un legs pour le football panaméen. Mais penser qu'un adversaire puisse être tranquille à l'idée d'affronter le Panama, je ne crois pas, toutes les équipes se livrent à fond et je ne crois pas que certaines équipes soient tranquilles à l'idée de nous affronter."

La Belgique: "Les meilleurs, sauf Messi et CR7"

Gomez: "Nous sommes prêts, nous allons affronter un adversaire plein de brio avec un grand entraîneur. Ils ont les meilleurs joueurs du monde, mis à part Messi et Cristiano qui sont au-dessus du lot. La Belgique est une candidate au titre et, pour nous, c'est une fierté d'affronter cette grande équipe. Tout peut arriver, nous serions fiers d'obtenir un bon résultat."

L'exemple islandais: "Dans un bon jour..."

Gomez: "Je n'exclus rien, tout peut arriver. L'Islande a par exemple écarté la Croatie de la première place de leur poule en qualifications et l'a condamnée à jouer les barrages. Et elle a eu un bon parcours aussi à l'Euro (quart de finale, NDLR). Néanmoins, elle a affronté samedi une Argentine (1-1) qui n'a pas en ce moment le niveau de la Belgique. Entre l'Islande et l'Argentine, l'écart de niveau n'est pas aussi grand qu'entre Belgique et Panama. Mais tout peut arriver. Je dis clairement que les Belges sont favoris mais dans un bon jour nous pouvons aussi obtenir quelque chose."

La défense panaméenne: "Solides devant notre but"

Gomez: "Nous essayons d'être forts et solides devant notre but, c'est l'une des qualités du Panama. Nous ne sommes pas une équipe qui marque beaucoup, c'est vrai. (...) Nous avons peut-être un problème dans la finition mais pas en terme d'approche du but adverse, ni en terme d'occasions créées."

Propos recueillis en conférence de presse.



