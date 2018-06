Publié il y a 34 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Toutes les astuces pour arrêter Lionel Messi sont les bienvenues, y compris celles des joueurs qui le connaissent bien, comme Rakitic ou Modric, a reconnu le sélectionneur Zlako Dalic, alors la Croatie doit affronter l'Argentine jeudi, lors de la deuxième journée du groupe D de la Coupe du monde.

"Rakitic (coéquipier de Messi au Barça, NDLR) va être mon adjoint pendant les trois prochains jours et nous allons lui demander des conseils sur la façon d'arrêter Messi", a expliqué le technicien au lendemain de la victoire des "Vatreni" contre le Nigeria (2-0) et du match nul de l'Argentine contre l'Islande (1-1).

"Je demande toujours aux joueurs. J'aime communiquer et toutes les astuces sont les bienvenues. Ivan (Rakitic) va m'en parler et j'utiliserai toutes les informations disponibles. Luka (Modric) et Kovacic (joueurs du Real Madrid, NDLR) vont aussi aider. Ils ont joué contre lui et Zidane les a préparés pour tout ça", a continué Dalic, en conférence de presse au terrain d'entraînement à Roshchino, au nord de Saint-Pétersbourg.

"Bien sûr, l'Argentine ne s'attendait pas à un match nul contre l'Islande et ils vont arriver contre nous pour avoir les trois points. Cela leur met sans doute plus de pression qu'à nous, mais les grosses équipes ne s'effondrent pas sous la pression", a déclaré le technicien croate,

"On abordera ce match un peu plus détendu qu'eux", a-t-il poursuivi, se disant satisfait "de la confiance et de l'attitude" de ses joueurs.

En cas de victoire jeudi, la Croatie pourrait précipiter la sortie de l'Argentine et enterrer ainsi le rêve de Messi de remporter un Mondial. Interrogé sur cette perspective, le technicien a préféré plaisanter: "C'est peut-être aussi ma dernière Coupe du monde!"

La victoire contre le Nigeria a en tout cas réveillé les espoirs d'un nouveau bon parcours croate, vingt ans après la génération des Boban, Prosinecki et Suker, demi-finalistes en France en 1998.

"Nous vivons évidemment un peu dans l'ombre de la génération de 1998 car ils font partie de l'histoire de la Croatie, a concédé Dalic. Leurs succès ont été incroyables et cela a été important pour tout le monde. Personne ne serait plus content que moi-même ou l'équipe si cette génération pouvait répéter ça, (...) réussir quelque chose de mémorable. Mais nous n'avons gagné qu'un match, ne nous emballons pas."



