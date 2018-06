Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Espionnage et subterfuge.

.. Le sélectionneur de la Corée du Sud Shin Tae-yong a révélé dimanche avoir fait porter à ses joueurs des "faux" numéros de maillot pendant les matches de préparation pour tromper ses futurs adversaires au Mondial, à commencer par la Suède que les Guerriers Taeguk affrontent lundi.

A l'exception de la star de l'équipe Son Heung-min et de son capitaine Ki Sung-yueng, "tous les autres (joueurs) portaient des numéros un peu déroutants", a annoncé en conférence de presse le sélectionneur sud-coréen à 24h de son match contre la Suède.

"Il est très difficile pour les Occidentaux de différencier les Asiatiques, c'est la raison pour laquelle nous avons fait cela", a expliqué Shin Tae-yong pour justifier son subterfuge, pimentant au passage l'avant-match de ce Suède-Corée du Sud, pas forcément la rencontre la plus attendue de la Coupe du monde.

Bien lui en a pris puisqu'un des scouts suédois, Lasse Jacobsson, a été pris la main dans le sac en train "d'espionner" les futurs adversaires des "Blagult" (Bleu et Jaune) en Autriche où il avait loué une maison près de Salzbourg à proximité du lieu de préparation des Sud-Coréens.

"Il a entendu parler d'un entraînement, il n'avait pas compris que c'était une séance fermée au public et comme il n'avait pas compris, il l'a surveillée à distance", a tenté de désamorcer en conférence de presse dimanche le sélectionneur suédois Janne Andersson.

"Il est très important que nous montrions du respect à tous nos adversaires, en toutes circonstances... Si quelqu'un a pu l'interpréter autrement, nous le regrettons", a-t-il assuré avant d'ajouter "on a fait une montagne de pas grand chose".

"Je ne pense pas que ce soit grave", a concédé le sélectionneur sud-coréen Shin Tae-yong, précisant qu'il est légitime pour toutes les équipes de vouloir en savoir plus sur leurs adversaires.

D'ailleurs des accusations ont circulé sur la Corée du Sud, accusée d'avoir espionné les Suédois pendant leur préparation au Mondial en Russie.

Cette première rencontre est primordiale pour les deux équipes qui figurent dans le groupe F très relevé aux côtés de l'Allemagne, championne du monde en titre, et du Mexique, tombeur de la Mannschaft dimanche, et huitième de finaliste en 2014.



