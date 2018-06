Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Le Japon a beau être en grande difficulté au moment d'aborder le Mondial-2018, la Colombie "ne va pas le sous-estimer", a insisté dimanche l'attaquant colombien Luis Muriel, qui espère aller "bien plus loin" que la meilleure performance des Cafeteros en Coupe du monde, un quart de finale en 2014.

Le Japon a beau être en grande difficulté au moment d'aborder le Mondial-2018, la Colombie "ne va pas le sous-estimer", a insisté dimanche l'attaquant colombien Luis Muriel, qui espère aller "bien plus loin" que la meilleure performance des Cafeteros en Coupe du monde, un quart de finale en 2014.



"Premièrement, la Colombie ne sous-estimera aucun de ses rivaux car ce serait une grosse erreur", a assuré le joueur de Séville en conférence de presse, à deux jours de Colombie-Japon. "La concentration est fondamentale si nous voulons rester sur de bons rails et maintenir notre confiance en nos objectifs sur le tournoi".

Les Japonais, champions d'Asie en manque de résultats et à la préparation tronquée par le limogeage au dernier moment du sélectionneur Vahid Halilhodzic, remplacé par Akira Nishino, "sont de bons passeurs de balle, rapides pour passer de la défense à l'attaque et vice versa", a détaillé Muriel.

"Il faudra contrer cela en jouant vite et en se regroupant en défense quand nous perdrons le ballon, a-t-il poursuivi. Même contre des rivaux moins connus, les matches peuvent être serrés".

L'attaquant de 27 ans, qui jouera son premier Mondial, a enfin expliqué qu'une "Coupe du monde réussie serait de faire mieux que ce que nous avons réussi au Brésil (défaite contre le Brésil en quarts en 2014). Nous voulons aller bien plus loin car cette équipe a ce qu'il faut", avec son trio offensif Falcao-James-Cuadrado notamment.



- © 2018 AFP