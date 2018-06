Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Les joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas débuté contre l'Australie samedi en Coupe du monde ont remporté au petit trot un match amical (3-2) dimanche contre les moins de 19 ans du Spartak Moscou.

Les joueurs de l'équipe de France qui n'ont pas débuté contre l'Australie samedi en Coupe du monde ont remporté au petit trot un match amical (3-2) dimanche contre les moins de 19 ans du Spartak Moscou.



Dans cette partie de deux fois trente minutes, le score était de 2-2 à la mi-temps avec des buts d'Olivier Giroud et Nabil Fekir côté français. Blaise Matuidi a fermé la marque en deuxième période.

La défense n'a pas été à son avantage, notamment le latéral gauche Benjamin Mendy, qui revient de blessure au genou et n'a pas encore disputé l'intégralité d'un match de compétition avec l'équipe de France.

Steve Mandanda gardait les cages des Bleus tandis qu'Alphonse Areola jouait avec l'équipe russe au coup d'envoi, avant de laisser sa place à un gardien du Spartak, qui a commis une faute de main sur le but de Matuidi.

Areola a appris quelques mots de russe pour guider sa défense, assurait-on sur les réseaux sociaux de l'équipe de France.

Florian Thauvin et Nabil Fekir ont reçu des petits coups (buste et cheville gauche) mais ont pu reprendre la partie sans difficulté après un petit point avec le staff médical.

Tout s'est conclu par une photo entre les deux équipes.

La rencontre a eu lieu dans le stade d'entraînement de Glebovets, dans les environs d'Istra.

Les onze titulaires de samedi sont en revanche restés à leur hôtel pour des soins et la traditionnelle récupération d'après-match.

Les Bleus, premiers du groupe C (devant le Danemark au nombre de buts marqués), affrontent le Pérou, jeudi à Ekaterinbourg.



- © 2018 AFP