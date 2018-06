Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

L'ex-ministre russe des Sports Vitali Moutko, au c?ur des accusations de dopage institutionnel visant la Russie, était présent au dernier entraînement des Russes dans leur camp de base de Novogorsk avant leur départ pour Saint-Pétersbourg, où ils affronteront mardi l'Égypte.

Officiellement écarté du dossier sportif dans le gouvernement russe mais toujours membre du comité exécutif de la Fédération russe de football (RFS), Vitali Moutko a passé quelque minutes sur le terrain avec les joueurs russes, large vainqueurs de l'Arabie saoudite (5-0) pour le premier match de la Coupe du monde.

"Je suis satisfait, évidemment, mais c'était seulement le premier match. Le deuxième sera le plus important", a déclaré Vitali Moutko aux journalistes après l'entraînement russe, assurant que "si nous jouons à notre niveau, je ne prévois pas de de problèmes" face aux Égyptiens.

"Il nous a souhaité bonne chance et qu'on obtienne le succès dans le match contre l'Égypte", a déclaré le milieu de terrain Alan Dzagoev, blessé lors du premier match et absent au moins jusqu'aux huitièmes de finale de la compétition.

Vitali Moutko, 59 ans, a été ministre des Sports de 2008 à 2016, année pendant laquelle il avait été promu vice-Premier ministre chargé des Sports.

Vitali Moutko a été montré du doigt par le rapport McLaren de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et le Comité international olympique (CIO), qui l'a banni le 5 décembre des Jeux olympiques pour son implication présumée dans le scandale de dopage institutionnalisé qui secoue la Russie.

En mai, il a été écarté du sport dans le nouveau gouvernement de Dmitri Medvedev pour être nommé vice-Premier ministre chargé de la Construction.

En décembre 2017, il s'était déjà retiré coup sur coup de la présidence de la Fédération russe de football et de celle du Comité d'organisation du Mondial-2018, mais il reste officieusement le grand patron du sport russe.



