Les supporters anglais, venus soutenir leur équipe à Volgograd pour ses débuts en Coupe du monde, ont dû livrer jeudi une bataille inattendue contre les moustiques pullulant dans cette ville du sud de la Russie.

Des hordes de moustiques et moucherons envahissent chaque été Volgograd, située sur la rive ouest de la Volga. Mais, de l'avis des habitants, ces insectes sont plus nombreux cette année.

"Ca a été atroce en ville, surtout le matin", s'est plaint auprès de l'AFP David Tomlinson, un chauffeur de taxi de 47 ans.

"Les habitants ont donné aux supporters des conseils sur ce qu'il faut acheter pour repousser les moustiques. Ils disent qu'il nous faut des sprays et de la poudre de vanille", a-t-il ajouté.

Les autorités ont diffusé de l'insectifuge sur les champs autour de la ville et dans les quartiers proches du stade, selon les médias locaux, ce qui n'a pas empêché les moustiques de s'attaquer impitoyablement aux touristes.

Un journaliste de la chaîne britannique Sky Sports a affirmé sur Twitter avoir dû annuler à la dernière minute une intervention en direct à la télévision, en raison de la présence de trop nombreux moustiques près de l'hôtel où réside l'équipe anglaise.

D'après plusieurs sources, les joueurs sont préparés pour faire face aux incessantes attaques de moustiques à la Volgograd Arena, où le coup d'envoi du match Angleterre-Tunisie doit être donné à 20h00 (heure de Paris).

"Si les insectes sont la pire chose qui nous arrive, alors tout va bien se passer", a affirmé le supporter David Tomlinson.



