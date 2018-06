Le sélectionneur Stanislav Cherchesov a affirmé lundi que la Russie avait les moyens de défendre contre Mohamed Salah, lors du match de la deuxième journée du groupe A du Mondial-2018 face à l'Egypte mardi: "Nous sommes prêts à l'arrêter et nous allons le faire.

Sur l'humeur au sein de l'équipe

Cherchesov: "Nous nous sentons bien, nous sommes de bonne humeur. Nous étions plus nerveux que d'habitude lors des quelques jours avant le match contre les Saoudiens, mais nous avons montré que nos joueurs peuvent bien jouer. (...) Nous nous entraînons comme nous avions prévu de le faire. Nous avons travaillé les coups de pied arrêtés. (...) Nous avons étudié cette équipe et nous allons tout faire pour jouer sur leurs points faibles."

Igor Akinfeev (capitaine et gardien): "Rien ne vient se mettre entre nous et le football. Tout se passe comme prévu. (...) Nous sommes de bonne humeur et la bonne humeur donne confiance et de bons résultats. Je crois que les fans devraient être de bonne humeur aussi."

Confiance

Cherchesov: "Toutes les équipes ont trois matches, nous avons fait un bon pas vers le succès. Mais nous allons devoir changer de tactique, tous les matches sont différents. Et si des joueurs comme Dzagoev se blessent, nous devrons nous adapter, comme nous l'avons fait avec succès contre l'Arabie saoudite."

Sur la menace Salah

Akinfeev: "Ce ne seront pas des mannequins en face, mais des êtres humains, ils ont plus de 20 joueurs, il n'y a pas que Mo Salah en face."

Cherchesov: "Pour savoir quel sera son niveau, seul son sélectionneur le sait. (...) Je pense que cela va aller mieux et qu'il va amener de la joie aux Egyptiens. (...) Nous étudions chaque équipe et chaque équipe a des joueurs auxquels il faut faire attention. Bien sûr, Mo Salah est le meilleur joueur, il faut s'en méfier. Mais il n'y a pas que Salah dans l'équipe d'Egypte. (...) Le premier match a été sans Mo Salah. Les autres joueurs jouent un football moderne."

Comment arrêter Salah?

Cherchesov: "Que puis-je dire? Je crois en mon équipe, mes joueurs. Je vous donne une réponse simple: nous sommes prêts à l'arrêter et nous ALLONS le faire."

Les espoirs nés du 5-0 en ouverture

Cherchesov: "Nous ne parlerons pas des sept défaites lors des matches amicaux. Nous avons joué un match ici et nous l'avons gagné. (...) On verra comment nous jouerons contre l'Egypte. On aurait pu aussi gagner seulement 2-1 (contre l'Arabie saoudite, NDLR). Mais il faut laisser ça derrière nous. C'est de l'histoire ancienne déjà, on va à Saint-Pétersbourg avec une page blanche."

Un bon parcours de la Russie

Cherchesov: "Le premier obstacle était l'Arabie saoudite, le second est l'Egypte. Si nous ne passons pas contre l'Egypte. Nous n'irons peut-être pas plus loin."

Un ballon retors

Akinfeev: "Il y a eu des critiques sur ce ballon mais il est fourni par le sponsor et nous ne pouvons rien changer maintenant. Nous devons faire coller le ballon à nos mains."

Cherchesov: "On s'adapte, on joue d'une façon le premier match, puis on change pour le deuxième match. Les joueurs avec leurs pieds, les gardiens avec leurs mains."

Propos recueillis en conférence de presse.



