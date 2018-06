L'ancien buteur star des "Pharaons" Mido, l'a qualifié de "gardien géant". Nommé homme du match en ouverture du Mondial-2018 contre l'Uruguay, le gardien de l'Egypte Mohamed El-Shenawy s'est révélé au point de faire de l'ombre au monument Essam El-Hadary.

Face à la "Celeste", à deux reprises, il a frustré le pistolero de Barcelone Luis Suarez et il a aussi écoeuré Edinson Cavani, le serial-buteur du PSG. Mohamed El-Shenawy n'a toufefois rien pu faire sur une tête du défenseur José Maria Gimenez, celle de la victoire uruguayenne (1-0). "Félicitations El-Shenawy, l'homme du match. Nous sommes tous unis", s'est empressé de twitter Essam Al-Hadary, beau joueur: s'il était entré sur le terrain, le légendaire gardien de 45 ans serait devenu le joueur le plus âgé à disputer un match dans l'histoire de la Coupe du monde.



"Je voudrais remercier tous les joueurs de l'équipe, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et ont appliqué le plan établi par l'entraîneur Hector Cuper", a modestement commenté El-Shenawy à l'issue de la rencontre. "On aurait pu s'en sortir avec un meilleur résultat", a aussi insisté ce compétiteur. Originaire du nord-est de l'Egypte, El-Shenawy, 29 ans, a toutefois refusé le prix de l'homme du match parce que ce dernier est sponsorisé par une célèbre marque de bière américaine.



- "Acte de naissance" -



"L'homme du match est un gardien extraordinaire et les difficultés ont été considérables", a confirmé le gardien de but égyptien de la Coupe du Monde 1990, Ahmed Shobair.

Malgré la défaite, cette "performance honorable signe l'acte de naissance d'un grand gardien", s'est encore enthousiasmé Mido.

Pourtant, au départ, il n'était pas écrit qu'il garderait les buts. Le joueur du club cairote Zamalek, son homonyme Ahmed El-Shenawy, était pressenti pour être le dernier rempart de l'Egypte, pour sa première Coupe du monde depuis 1990. Mais une grave blessure au genou l'a écarté de la liste des 23.

"J'étais surpris qu'il (Mohamed El-Shenawy) me dise +Je vais jouer à la Coupe du Monde+", raconte d'ailleurs le journaliste de la télévision égyptienne DMC Ibrahim Fayek. Au sein du club d'Al-Ahly, le plus important d'Afrique, Mohamed El-Shenawy n'a en effet pas été toujours titulaire. Mais sa détermination et les circonstances - blessure de l'autre El-Shenawy, Al-Hadary peu performant en préparation - ont permis à ce fan de Manuel Neuer d'accompagner les Pharaons en Russie.

"J'ai travaillé très dur dernièrement et j'ai montré un excellent niveau avec Al-Ahly", avait-il confié au site "FilGoal".

"Mon objectif principal est d'être le gardien de but de l'équipe à la Coupe du Monde", avait-il déclaré. "Je me bats essentiellement pour jouer à la Coupe du Monde, qui est le rêve de ma vie". Un rêve accompli.



- © 2018 AFP