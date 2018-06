Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 57 minutes

L'attaquant Antoine Griezmann, le défenseur Samuel Umtiti et le milieu offensif Thomas Lemar se sont entraînés en marge du groupe lundi, à trois jours du deuxième match de l'équipe de France en Coupe du monde, contre le Pérou.

Ils ont tous trois participé normalement à l'échauffement avec le reste du groupe mais pas à la session collective avec ballon. Ils ont été ménagés en raison de "petits bobos" sans gravité et devaient reprendre l'entraînement normal mardi, selon l'encadrement de la sélection.

Griezmann, en baskets, a simplement trottiné avec un kiné sur le bord du terrain pendant un quart d'heure.

Umtiti et Lemar ont fait des accélérations en compagnie du préparateur physique Grégory Dupont, pendant une dizaine de minutes avant de rentrer au vestiaire.

Umtiti avait le genou gauche bandé. Titulaire contre l'Australie samedi contre laquelle il a joué tout le match (2-1), il avait auparavant manqué les deux premiers entraînements collectifs des Bleus en Russie, en début de semaine dernière, en raison de douleurs à un genou.

Lemar, lui, n'est pas apparu contre les Australiens. Il a cependant participé à l'opposition d'une heure contre les U19 du Spartak Moscou dimanche (3-2), s'y montrant à son avantage.

La session s'est déroulée lundi en fin d'après-midi sous un franc soleil puisque le thermomètre du stade Glebovets indiquait 34°C.

L'équipe de France, première de la poule C, affronte le Pérou jeudi à Ekaterinbourg.



