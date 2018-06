Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a opté, comme attendu, pour un 3-5-2 articulé autour de Jordan Henderson à la récupération et Harry Kane devant, mardi à Volgograd, pour affronter la Tunisie lors de la Coupe du monde 2018.

Le XI anglais est d'ailleurs sans surprise avec une défense à trois formée de Kyle Walker, Jonathan Stones et Harry Maguire.

La Tunisie, pour son premier Mondial depuis 2006, n'a pas non plus bouleversé ses plans avec une équipe rodée aux joutes de la Ligue 1.

Tous titulaires, le gardien Mouez Hassen (Châteauroux), les attaquants Wahbi Kazri (Rennes) et Naïm Sliti (Dijon) ainsi que le milieu Ellyes Skhiri (Montpellier) évoluent en championnat de France.

Tunisie: Hassen - Meriah, S. Ben Youssef, Bronn, Maaloul - Skhiri, Badri, Sassi - F. Ben Youssef, Khazri (cap), Sliti

Sélectionneur: Nabil Maaloul (TUN)

Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Alli, Henderson, Lingard, Young - Sterling, Kane (cap)

Sélectionneur: Gareth Southgate (ENG)

arbitre: Wilmar Roldan (COL)



