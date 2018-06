Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

"Nous allons essayer de prendre l'initiative, pas uniquement d'être dans la réaction", a promis lundi le sélectionneur du Japon Akira Nishino, prudent mais également "ambitieux" avant d'affronter mardi la Colombie de James Rodriguez dans le groupe H du Mondial-2018.

La Colombie "n'est pas structurée comme l'équipe que l'on connaissait mais elle offre plus de solutions tactiques", a pour sa part prévenu José Pekerman après avoir rappelé que son groupe s'était renouvelé.

. La préparation perturbée par le brusque départ d'Halilhodzic.

Akira Nishino (sélectionneur du Japon): "Pekerman (sélectionneur de la Colombie, ndlr) a eu quatre ans pour se préparer et moi quelques semaines. Ca fait une grande différence. J'ai aussi déjà dit que j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, et je pense que ça suffira. Je suis sûr qu'il va y avoir une bonne alchimie dans le groupe".

Makoto Hasebe (capitaine du Japon): "Maintenant, on peut communiquer en japonais et cela aide à améliorer la communication dans l'équipe. On a dû construire le groupe en quelques semaines mais nous sommes prêts".

. La revanche, quatre ans après.

Makoto Hasebe: "Il y a quatre ans c'était le dernier match (défaite 4-1, ndlr), on était obligés de prendre des risques. Là c'est le premier et l'approche est différente. Depuis, nous avons beaucoup mûri même si la Colombie est plus forte qu'alors, avec une nouvelle génération de joueurs qui émergent. On aimerait évacuer cette défaite".

José Pekerman (sélectionneur de la Colombie): "Au Brésil, on avait plus de joueurs. On a beaucoup renouvelé l'équipe. C'était quelque chose de normal pour que la sélection puisse avoir sa chance dans le Mondial et se rapproche des plus grands".

. Déséquilibré?

Akira Nishino: "On va jouer pour avoir le contrôle du ballon. Nous voulons être ambitieux dès le départ, entrer dans le match, prendre l'initiative. La Colombie a une équipe très organisée et offensive. Ils font très bien tourner le ballon, avec une bonne finition. Nous allons essayer d'imposer notre rythme, de prendre l'initiative, pas uniquement d'être dans la réaction. Bien sûr il y aura aussi des moments où on devra défendre, mais nous aimerions aussi profiter de l'occasion pour jouer le contre s'il le faut. On est confiant sur notre capacité à garder le ballon".

José Pekerman: "On a une équipe jeune, capable de varier. Elle n'est pas structurée comme l'équipe que l'on connaissait mais elle s'est enrichie, avec des joueurs polyvalents qui offrent plus de solutions tactiques".

. James la menace.

Akira Nishino: "James Rodriguez est le symbole de cette équipe. C'est un joueur qui se déplace bien et se crée des occasions. Il est très difficile à marquer. Le marquage individuel ne marche pas sur lui car il se déplace sur tout le terrain. Toute l'équipe devra veiller sur lui, en bloc, pour essayer de le contenir".

José Pekerman: "On va attendre de voir l'ultime séance et on décidera demain" (Rodriguez est incertain en raison d'un gêne musculaire, ndlr).

