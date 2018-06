Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

La cheville de l'attaquant Antoine Griezmann a "un peu gonflé dans l'avion après le match" contre l'Australie samedi mais ce n'est "rien de méchant", a déclaré le défenseur Raphaël Varane, à deux jours du deuxième match de l'équipe de France au Mondial-2018, contre le Pérou.

"Je pense qu'il va s'entraîner aujourd'hui (mardi). Sa cheville avait un peu gonflé dans l'avion après le match, je pense que ce n'est rien de méchant", a dit Varane en conférence de presse.

Lundi, Griezmann s'est contenté de courir en marge de l'entraînement collectif. L'encadrement des Bleus a invoqué sans précision un "petit bobo", qui ne l'empêcherait pas de participer à la séance à huis clos de mardi.

Samuel Umtiti et Thomas Lemar ont également été ménagés lundi et doivent eux aussi prendre part à la session de mardi, tout comme Hugo Lloris qui s'est éclipsé avant l'opposition lundi pour travailler en salle.

Concernant l'état d'esprit de Griezmann après son match moyen contre l'Australie, Varane a dit: "Il sait ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Dans la discussion qu'on a pu avoir, j'ai senti qu'il était très concerné et très motivé pour le prochain match".

L'équipe de France, première de la poule C, affronte le Pérou jeudi à Ekaterinbourg (17 heures françaises).



