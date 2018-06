Paul Pogba, qui s'est étonné récemment d'être "le joueur le plus critiqué du monde", n'est "pas aigri", mais "si vous pouviez être un peu plus positifs aussi, ce serait cool", a souri le vice-capitaine de l'équipe de France Raphaël Varane mardi.

"On parle plus des choses négatives, c'est par rapport à ça qu'il a pu tenir les propos qu'il a pu avoir. Il n'est pas aigri, il reste positif de toute façon", a expliqué le défenseur français à propos de son équipier, à deux jours du deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde, contre le Pérou. Paul Pogba, 25 ans et 55 sélections, ne s'est encore jamais présenté en conférence de presse depuis le début de la préparation (le 23 mai), mais était venu répondre à quelques questions devant les journalistes à l'issue de match contre l'Australie (2-1) à Kazan, où il avait signé une bonne prestation.

Il s'est également exprimé dimanche sur TF1, en s'étonnant d'être "passé du plus gros transfert du monde à joueur le plus critiqué du monde".

Le milieu de terrain français a par ailleurs semblé agacé lundi pendant l'entraînement des Bleus. "Hier, il était énervé parce qu'il a perdu (pendant une petite opposition entre les Bleus), et parce que Benjamin Mendy avait raté un but facile", s'est amusé Raphaël Varane.

Les Bleus disputent leur deuxième match de poule jeudi contre le Pérou (17H00 françaises), puis affronteront le Danemark le 26 juin.



