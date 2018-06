Le vice-président du FC Barcelone a publiquement reproché mardi au défenseur blaugrana Gerard Piqué d'avoir généré "surprise" et "malaise" au sein du club pour son rôle dans l'annonce d'Antoine Griezmann.

Convoité par le FC Barcelone, l'attaquant international français Antoine Griezmann avait annoncé jeudi qu'il restait à l'Atletico Madrid dans un documentaire digne de la télé-réalité produit par une société appartenant à Piqué et diffusé en exclusivité par une chaîne payante espagnole.

"Le président (du Barça Josep Maria Bartomeu, ndlr) a parlé avec Gerard Piqué et lui a dit que son intervention avait créé la surprise et généré le malaise au sein du club et parmi de nombreux supporters", a dit Jordi Mestre lors de la présentation d'Eric Abidal comme directeur sportif du club.

"Nous en parlerons en interne avec Gérard Piqué et Samuel Umtiti quand ils reviendront après le Mondial", a-t-il ajouté.

Alors que Piqué avait fait la promotion sur Twitter de la diffusion de ce documentaire avec une emoticône représentant des pop-corn, Umtiti avait répondu en disant "il me manque les pop-corn".

De son côté, Eric Abidal s'est contenté d'indiquer à propos du choix de "Grizi": "C'est sa décision et je ne veux pas entrer dans un débat, il avait deux options: dire oui ou dire non" au FC Barcelone.

"Nous ne sommes pas là pour parler de la décision d'un joueur, nous sommes là pour monter une équipe compétitive pour la saison à venir", a tranché Abidal, désormais chargé du recrutement de l'un des clubs phare de la planète football. "Au Barça, nous voulons des joueurs engagés et décidés à triompher ici, par dessus tout", a poursuivi M. Mestre.

"Ceci dit, nous sommes désolés et nous regrettons que les +socios+ et +aficionados+ aient pu se sentir déçus par la forme et la signification de la décision finale", a-t-il ajouté, alors que le Barça a manqué avec Griezmann son principal objectif de recrutement estival.

Le fait que Piqué n'ait pas mis au courant ses dirigeants de la décision de "Grizi" avait fait grincer des dents à Barcelone. Mais le joueur a voulu dédramatiser vendredi en disant en avoir "parlé avec le président (Bartomeu), tout va bien. Il était un peu agacé parce qu'il pensait qu'il (Griezmann) allait venir".

Refusant d'endosser la responsabilité de la polémique, le défenseur barcelonais et homme d'affaires avait assuré n'avoir découvert que jeudi matin la décision du Français, "indécis jusqu'au dernier moment".



AFP