Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Son premier pronostic s'était confirmé: après avoir prédit un succès russe face à l'Arabie saoudite pour le match d'ouverture, Achille, le chat sourd désigné devin officiel du Mondial-2018, a de nouveau misé sur une victoire de la Russie contre l'Egypte mardi soir.

Son premier pronostic s'était confirmé: après avoir prédit un succès russe face à l'Arabie saoudite pour le match d'ouverture, Achille, le chat sourd désigné devin officiel du Mondial-2018, a de nouveau misé sur une victoire de la Russie contre l'Egypte mardi soir.



Achille, éminent membre de la célèbre et historique brigade féline qui protège le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg des rongeurs, n'a pas hésité: il a opté immédiatement pour le bol marqué du drapeau russe et pas celui égyptien.

Mais après avoir mangé toute la nourriture du bol "russe", l'oracle s'est dirigé vers le bol égyptien pour y grignoter un peu.

La Russie et l'Egypte s'affrontent mardi soir (20H00 françaises) à Saint-Pétersbourg, premier match de la deuxième journée dans le groupe A.

L'oracle du Mondial-2018 a été choisi comme pronostiqueur en raison de sa surdité, qui le rend moins soumis au stress causé par le bruit et l'agitation lors de son office, selon Anna Kondratieva, la vétérinaire du musée de l'Ermitage.

Achille n'est pas le premier animal à essayer de reproduire le succès de Paul le Poulpe, devenu le mollusque le plus connu au monde en raison de ses prédictions correctes pour tous les matches de la sélection allemande lors du Mondial-2010.

A la Coupe du monde 2014, les prévisions du cochon d'Inde suisse Madame Shiva et du piranha britannique Pelé n'avaient pas été marquées par le même taux de réussite.



- © 2018 AFP