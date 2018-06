Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 44 minutes

Indispensable. "Captain" Harry Kane a désormais marqué huit buts les six fois où il a porté le brassard. Il était attendu, il est venu, il a vaincu, alors que l'Angleterre avait le plus besoin de lui et son doublé contre la Tunisie (2-1) a redonné du mordant aux Trois Lions. "Les bons joueurs se saisissent de ces moments. Et Kane a été décisif deux fois, façonnant le destin, trouvant un espace et un moment de sérénité dans les intenses mêlées de la surface de réparation", savoure The Guardian mardi.

