La Colombie a certes perdu contre le Japon (2-1) mais il lui reste "deux finales" pour pouvoir se qualifier pour les huitièmes du Mondial-2018, a expliqué mardi l'attaquant cafetero Radamel Falcao, qui réclame du "caractère".

"Malheureusement, nous avons mal commencé, mais il reste deux matches et si nous les gagnons tous, nous avons de grandes chances d'avancer. Ça sera deux finales, mais ça dépend de nous", a assuré le Tigre.

"Nous devons être forts et voir le reste du tournoi comme une opportunité de montrer notre caractère", a-t-il poursuivi. La sélection sud-américaine, quart de finaliste en 2014, a chuté à la surprise générale face à une équipe qu'elle avait largement battue (4-1) au Brésil, pénalisée par l'expulsion précoce de son milieu Carlos Sanchez, dès la 3e minute, qui a entraîné sur penalty l'ouverture du score nippone.

"A la 3e minute, il a fallu changer notre stratégie avec le carton rouge et le but, mais durant la première période, nous avons pu contrôler le jeu, en essayant de créer du danger et en égalisant", a déclaré Falcao. "Mais en seconde période, ils ont pris l'avantage physique et ont marqué le but qui leur a donné la victoire", a-t-il ajouté.

Le buteur de Monaco, qui avait déclaré forfait en 2014, a assuré disputer son premier Mondial "comme s'il n'aura pas de nouvelles opportunités" d'en jouer un autre, mais a admis qu'il aurait pu "apporter plus" face au Japon. La Colombie tentera de rebondir dimanche contre la Pologne, avant de jouer contre le Sénégal quatre jours plus tard.



