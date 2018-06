Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Neymar a inquiété les supporters de la Seleçao en sortant en boitant de l'entraînement mardi, mais de nombreux Brésiliens ont poussé un ouf de soulagement en voyant qu'il avait changé sa coupe de cheveux "spaghetti" moquée sur les réseaux sociaux.

C'est avec une étrange touffe de cheveux blonds décolorés sur le devant que le joueur le plus cher de l'Histoire avait joué dimanche, lors des débuts décevants du Brésil au Mondial-2018 contre la Suisse (1-1).

Les internautes s'en sont donné à coeur joie, avec des montages photo montrant le look de Neymar à côté d'images de lama, de spaghetti ou de nouilles chinoises.

Même l'ex-attaquant français Eric Cantona est apparu un plat de spaghetti sur la tête et une photo de Neymar dans les mains, avec en légende : "Neymar style... spaghetti al dente!"

Mais mardi, la star brésilienne a arboré à l'entraînement une coupe bien plus sage, les cheveux toujours décolorés, mais coupés ras.

"Neymar a encore changé de coupe. Maintenant, ça va marcher?", titrait le site de l'hebdomadaire Veja, espérant que le nouveau look aide l'attaquant à se sentir plus inspiré sur le terrain.

De nombreuses voix se sont élevées pour se demander si Neymar ne passait pas trop de temps à penser à ses cheveux plutôt qu'à jouer au foot.

"C'est peut-être une superstition ou juste une coïncidence, mais Neymar a décidé de changer une nouvelle fois de look après le match nul", commentait le site d'informations sportives de référence globoesporte.com.

Mais le joueur du Paris SG, qui a toujours défrayé la chronique avec ses coupes de cheveux plus ou moins extravagantes, n'a sans doute pas fini de faire parler de lui en termes capillaires.

Selon le journal Estado de S. Paulo, il a amené deux coiffeurs avec lui en Russie: Nariko, qui s'occupe de la coupe, et Wagner Tenorio, spécialiste des teintes de cheveux.



