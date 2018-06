Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 40 minutes

Le match contre la Croatie jeudi sera "crucial" pour l'Argentine, tenue en échec par l'Islande lors de son premier match (1-1), a reconnu son défenseur Gabriel Mercado lundi soir en conférence de presse.

"La vérité est que ce match est crucial pour nous, d'autant plus en sachant que nous n'avons pas gagné les trois points" face à l'Islande. "C'est un match vital, que nous devons gagner pour aller plus loin", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse au camp de base de l'Argentine à Bronnitsy, au sud-est de Moscou.

Le mauvais résultat contre l'Islande pourrait pousser le sélectionneur argentin, Jorge Sampaoli, à modifier son plan de jeu. Il a notamment testé lundi une ligne défensive de trois où figure Mercado, joueur du Séville FC, aux côtés de Nicolas Tagliafico et Nicolas Otamendi. "Oui, on a testé des changements", a confirmé Mercado.

Egalement présent en conférence de presse, Cristian Pavon pourrait lui être préféré à un Angel Di Maria fantomatique contre l'Islande, jeudi, face à une sélection croate leader du groupe D après sa victoire 2-0 contre le Nigeria.

"La Croatie est une équipe difficile, très dangereuse, nous le savions déjà quand nous avons connu notre tirage au sort. On pense que ca va être un match serré, disputé, on fera notre maximum pour avoir le contrôle du ballon", a encore observé Mercado.

Le Sévillan a enfin volé au secours de son capitaine Lionel Messi, critiqué après son penalty raté contre l'Islande. "Il a tiré mille penalties et marqué mille buts, alors qui suis-je pour dire quelque chose après son penalty? Je le trouve bien, comme tous mes compagnons. On a envie de revanche, de faire les choses bien pour ce match, et envie de travailler".



- © 2018 AFP