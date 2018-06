Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Sénégal a battu la Pologne (2-1), mardi à Moscou, et offert à l'Afrique son premier succès du Mondial-2018, après les défaites du Maroc, de la Tunisie, de l'Egypte et du Nigeria.

Thiago Cionek (37) contre son camp et Mbaye Niang (60) ont marqué les deux buts des Lions de la Teranga, qui prennent la première place du groupe H aux côtés du Japon, vainqueur de la Colombie (2-1) dans l'après-midi. Grzegorz Krychowiak a réduit le score en fin de match (86).

