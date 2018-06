Publié il y a 26 minutes / Actualisé il y a 26 minutes

Un futur Kylian Mbappé ? Willem Geubbels, formé à l'école lyonnaise depuis ses 9 ans, va commencer sa carrière professionnelle à Monaco, un transfert à 20 millions d'euros exceptionnel pour un joueur de 16 ans.

16 ans, 33 minutes de jeu en L1, et déjà valorisé à 20 M EUR ! Le transfert de Geubbels symbolise à lui seul la démesure du marché des transferts dans le monde à part du football.

Considéré comme une future perle du football français, Geubbels, né le 16 août 2001 à Villeurbanne, est certes un attaquant droitier de 1,85 m pour 72 kg "rapide et adroit devant le but", comme le souligne laconiquement l'AS Monaco dans son communiqué.

Mais c'est aussi une prise de risque et un pari sur l'avenir désormais monnaie courante dans le football moderne, du moins pour les clubs qui en ont les moyens.

Le jeune joueur a effectué toute sa formation à l'Olympique Lyonnais. Cette saison, il a fait ses premiers pas en Ligue 1 en participant à deux rencontres avec le club de Jean-Michel Aulas. Devenant alors le premier joueur né au XXIe siècle à évoluer parmi l'élite française.

Il a aussi inscrit 12 buts en 21 sélections chez les jeunes Français (moins de 16, moins de 17 et moins de 18 ans).

Ce n'est pas un transfert record pour un joueur mineur. Vendredi dernier, l'attaquant brésilien Rodrygo (17 ans) a ainsi et par exemple rejoint le Real Madrid, pour 45 millions selon le quotidien espagnol Marca. Mais entre clubs français, un transfert à 20 millions pour un joueur de cet âge reste exceptionnel.

"Pour un premier contrat pro, c'est un montant assez colossal", souligne-t-on à l'OL, en soulignant qu'il était supérieur à celui du transfert de nombre de joueurs confirmés.

Mais Monaco a "l'ambition de faire évoluer les meilleurs talents européens", explique son vice-président Vadim Vasilyev sur le site internet du club. Déjà, en janvier, l'AS Monaco avait déboursé 21 millions pour l'Italien Pietro Pellegri (16 ans) en provenance du Genoa (Italie).

- Regrets lyonnais -

Mais Monaco a montré son savoir-faire dans la revente de ses pépites. Un autre Lyonnais d'origine, Anthony Martial, avait ainsi ouvert la voie en 2015. Transféré de l'OL en Principauté contre 5 M EUR à 17 ans, il avait été revendu deux ans plus tard à Manchester United contre 60 M + 20 M de bonus.

Et Lyon n'avait alors touché qu'une maigre part du butin.

Cette fois, Aulas et Lyon se sont montrés clairement prévoyants, puisque le montant du transfert de Geubbels pourra encore être bonifié pour l'OL qui recevra un pourcentage sur une vente future de son ex-joueur.

Cela n'empêche pas le club rhodanien d'exprimer une certaine amertume. L'OL regrette ainsi "que les efforts hors normes consentis par les dirigeants et les éducateurs pour que Willem entame sa carrière professionnelle et s'épanouisse dans son club formateur, n?aient pas été entendus".

Le joueur avait déjà fait l'objet d'un duel de communiqués entre Monaco et Lyon en mars lorsque Geubbels avait décidé de ne pas signer de contrat professionnel avec son club formateur.

Deux joueurs formés dans la capitale des Gaules avaient déjà préféré Monaco l'été dernier: l'attaquant Rachid Ghezzal et le défenseur Jordy Gaspar, en fin de contrat avec Lyon qui n'avait du coup reçu aucune indemnité de transfert.

Sur Twitter, Geubbels a déjà acté sa nouvelle vie, avec nouvelle photo de profil le pouce levé, sur fond de Principauté. Mais pas un mot pour son club d'origine.

"Je suis très heureux de signer à l?AS Monaco. C?est un club historique qui dispute la Champions League et joue les premiers rôles chaque année en Ligue 1", souligne-t-il dans le communiqué du club monégasque.

"Je suis impatient de connaître mes nouveaux coéquipiers, d?apprendre auprès d?eux. Je suis prêt et déterminé pour aider l'équipe à faire de grandes choses", ajoute-t-il.

Malgré l'amertume, et avec en tête le pourcentage à venir, Lyon doit espérer qu'il y parviendra.



