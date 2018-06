Publié il y a 47 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Indignation sur les réseaux sociaux, licenciement et même une condamnation diplomatique: des fans colombiens paient cher pour leurs excès à la Coupe du monde en Russie, entre insultes sexistes et consommation camouflée d'alcool dans le stade.

Deux vidéos rapidement devenues virales sur internet après la défaite de la Colombie face au Japon (2-1), mardi, sont particulièrement au centre des critiques envers certains supporters des Cafeteros.

Dans la première, un certain Guillermo Morales, dans son maillot colombien, se filme en train d'aborder deux supportrices japonaises, comme pour les féliciter après la victoire nippone. Mais le fan profite ensuite de la barrière de la langue pour faire répéter aux deux femmes: "Yo soy perra" ("Je suis une chienne/salope"), ce qu'elles font.

M. Morales, vivement condamné sur les réseaux sociaux notamment pour machisme, s'est ensuite excusé dans plusieurs interviews, en expliquant qu'il était sorti "ivre du stade".

Des supporteurs brésiliens, argentins et péruviens ont également été épinglés sur les réseaux sociaux pour des dérapages sexistes du même style en Russie depuis le début de la Coupe du monde.

Une autre vidéo a suscité les critiques en Colombie: on y voit trois supporters en pleine célébration dans le stade de Saransk, à grandes doses d'alcool camouflé dans des jumelles, une pratique évidemment interdite par la Fifa et la loi russe.

L'un d'entre eux est employé par la compagnie aérienne Avianca, qui a annoncé peu après cette controverse la résiliation du contrat de son salarié.

La répétition de ces polémiques a poussé le ministère colombien des Affaires étrangères à prononcer un inhabituel rappel à l'ordre: "Nos compatriotes actuellement présents en Russie pour la Coupe du monde se doivent de respecter les règles du pays qui leur a ouvert ses portes", souligne-t-il dans un communiqué.

Le président de la fédération de football Ramon Jesurun a remercié les fans pour leur soutien, tout en les appelant au calme. "Si vous faites cet effort (de venir au Mondial supporter l'équipe), faites le en respectant les femmes, nos adversaires et les lois du pays hôte", a-t-il lancé.

Plus de 11.000 Colombiens ont fait le voyage en Russie, selon les autorités de l'immigration.



